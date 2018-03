Tradução Eu estava assistindo ao programa do Jimmy Fallon no GNT e uma coisa muito curiosa aconteceu. O comediante Ricky Gervais estava sendo entrevistado e, em dado momento, ele menciona sua série dizendo que pode ser vista no Netflix. Só que na legenda, que traduzia para o português o que ele estava dizendo, em vez de “Netflix” mostrou “sistema de streaming”. Achei estranho. Logo em seguida, ele diz que assiste a vídeos no YouTube e na legenda, em vez de YouTube, apareceu escrito “internet”. E quando ele falou da sua série na HBO apareceu “canal a cabo da TV americana”.