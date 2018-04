Traditional Jazz celebra 45 anos com show no dia 19 Eles não são tradicionalistas só no nome. A Traditional Jazz Band chega aos 45 anos se mantendo fiel à vertente mais pura do estilo musical nascido em New Orleans, nos Estados Unidos. Eles vão subir ao palco do Theatro São Pedro, na Barra Funda, em São Paulo, no próximo dia 19, para o show em comemoração aos 45 anos de carreira. Banda mantém repertório só com ritmos das raízes do jazz da primeira metade do século passado: ragtime, charleston e bebop. Nada de estilos mais modernos como acid, nu, fusion ou cool jazz. O que não significa, ainda mais no jazz, falta de criatividade.