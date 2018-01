Trabalhos de Warhol e Banksy serão leiloados em Londres Um auto-retrato único feito por Andy Warhol e uma gravura do artista Banksy são algumas das obras de arte contemporânea que serão leiloadas na Bonhams, em Londres, na quarta-feira. O leilão também terá trabalhos do renomado fotógrafo Albert Watson, como uma foto da modelo Kate Moss em Marrakesh, e retratos da atriz Faye Dunaway e do cantor Elton John feitos por Terry O'Neil. O leiloeiro da Bonhams Alan Montgomerie disse que têm visto um aumento do interesse do público pela arte contemporânea nos últimos anos. "A arte urbana introduziu um novo grupo de pessoas no mundo da arte", disse Montgomerie à Reuters. "E parece que isto está se espalhando." Entre outros trabalhos com celebridades que serão leiloados estão uma fotografia em preto e branco da atriz Uma Thurman feita por Watson e retratos da atriz britânica Tilda Swinton feitos pelos irmãos Andrew e Stuart Douglas. Dois trabalhos de Banksy estão avaliados em mais de 50.000 libras (98.760) cada um. "Há sempre muito interesse pelos trabalhos de Banksy", disse Montgomerie. "Eles sempre saem por preços altos." Trabalhos de outros artistas conhecidos como Agnes Martin, Roy Lichtenstein e Ron Arad também farão parte do leilão.