Trabalhos de Monet e Brueghel são roubados de museu na França Homens armados invadiram um museu em Nice, no sul da França, e roubaram quatro pinturas dos impressionistas Monet e Sisley e do holandês Jan Brueghel, informou a polícia nesta segunda-feira. Os quatro homens usando máscaras e capacetes forçaram os funcionários do Museu Cheret de Nice a deitarem no chão, antes de pegarem as peças e deixarem o local. Segundo a polícia, provavelmente foi um trabalho encomendado, já que as obras roubadas são bem conhecidas e difíceis de serem vendidas. "São trabalhos inestimáveis, não negociáveis, de maneira alguma, no mercado", disse à Reuters a vice-curadora do museu, Patricia Grimaud, acrescentando que não é a primeira vez que as telas impressionistas desaparecem. Em 1998, Jean Forneris, curador do museu na época, roubou as peças em um golpe que ele planejou com outras duas pessoas.