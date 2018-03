Trabalho 'perdido' de Shakespeare gera controvérsias Um acadêmico afirma que uma peça escrita no século 17 pode ser baseada numa trabalho perdido de William Shakespeare. Após anos de investigação literária, um professor da Universidade de Nottingham disse hoje que tem certeza que "Double Falsehood, or the Distressed Lovers" é derivada de "Cardenio", uma peça que estudantes de Shakespeare acreditam ter existido.