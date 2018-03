Trabalho interno sai na frente O principal rival de Lixo Extraordinário entre os documentários, Trabalho Interno, aumentou sua chance no Oscar ao ser eleito o melhor da categoria pelos membros do sindicato dos diretores, na cerimônia de sábado à noite. Exibido na Mostra de Cinema de São Paulo do ano passado, o filme dirigido por Charles Ferguson detalha a origem da crise financeira mundial de 2008, culpando economistas e banqueiros ávidos por lucro exorbitante. "Não consegui fazer muitos amigos na comunidade de investidores", brincou ele, que foi indicado na mesma categoria em 2008, por Sem Fim à Vista.