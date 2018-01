Trabalho dá o tom em reality do Discovery

. Com duas passagens pelo Big Brother Brasil, Fani Pacheco será uma ex-participante do reality em Meu Amigo Encosto, primeira série de ficção do Viva. Na trama, ela é uma subcelebridade que vira secretária de Dr. Clint (Cadu Fávero), especialista em encostos.

Caiu a ficha do canal FX sobre os horários de exibição de séries. A bem-sucedida The Americans, cuja primeira temporada ia ao ar nas manhãs de domingo, passará para as 23 horas do mesmo dia. Estreia em 3 de agosto.