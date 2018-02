Trabalho conjunto populariza conceito da Defesa do País

O acordo entre os comandos do Exército e da Aeronáutica com a TV Globo não envolve nada comercial, e é executado sem custos. A proposta de trabalho foi apresentada e analisada pelas duas organizações de Defesa. No caso da Força Aérea, diretamente envolvida na trama da novela Flor do Caribe, uma análise considerou o público a ser alcançado, a segurança dos voos e o potencial de valorização da imagem da FAB - além da coerência da história contada com os princípios éticos e morais da aviação militar do País. As operações aéreas aproveitam missões já programadas, principalmente as de treinamento. A TV Globo tem sido assessorada por oficiais do Centro de Comunicação Social da Força para não errar no uso dos uniformes, das insígnias, do jargão profissional e nos detalhes de cena. Os atores que vivem os personagens militares passaram um certo tempo na Base Aérea de Natal. O Exército cumpre protocolo semelhante. Parte do elenco de Salve Jorge passou um mês na Academia das Agulhas Negras e nas unidades de Cavalaria do Rio Grande do Sul. Alguns, a bordo de tanques.