'Trabalhar Cansa': prêmio na Espanha O diretores Juliana Rojas e Marco Dutra receberam o prêmio Cidadão Kane de melhor diretor estreante no Sitges - 44.° Festival Internacional de Cinema Fantástico da Catalunha, pelo longa-metragem Trabalhar Cansa. O festival, considerado o mais importante do gênero, teve início no dia 6 e terminou domingo na cidade espanhola. Trabalhar Cansa, definido como suspense, já havia sido premiado no Paulínia Festival de Cinema 2011 e no 44.° Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Também este ano, o longa foi exibido dentro da mostra Um Certo Olhar, que faz parte da seleção do festival de Cannes, na França.