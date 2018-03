Totalmente visível, a sexy Luana Piovani

16H15 NA GLOBO

(Barbie as Rapunzel). EUA, 2002. Direção de Owen Hurley.

A boneca encarna a princesa do conto de fadas dos Irmãos Grimm. Rapunzel é feita prisioneira por uma bruxa, que a mantém no alto de uma torre. O cabelo da garota cresce, cresce... Houve uma versão recente da Disney, e foi um grande sucesso do estúdio. Reprise, colorido, 89 min.

Por Quem Os Sinos Dobram

22 H NA CULTURA

( For Whom the Bell Tolls). EUA, 1943. Direção de Sam Woods, com Gary Cooper, Ingrid Bergman, Akim Tamiroff, Katina Pacinou, Vladimir Sokoloff.

O romance de Ernest Hemingway sobre a Guerra Civil na Espanha. Gary Cooper faz o mercenário norte-americano, especialista em explosivos, que se une aos camponeses republicanos e se envolve com a luminosa Maria, Ingrid Bergman. A estrela queria tanto fazer o papel que quase teve de desistir de Casablanca, de Michael Curtiz, que virou cult. O cartaz da Cultura tem tudo, ou quase - tensão, lindas cenas de amor, cores elaboradas e brilhantes, grande trilha de Victor Young e a atuação que deu o Oscar de coadjuvante para a fufutra Rosario Paroni da obra-prima Rocco e Seus Irmãos (Katina Paxinou, claro). Pois, apesar de tudo isso, nem com toda boa vontade do mundo dá para dizer que o filme é bom. O original tinha 170 min, a versão restaurada tem 165 min, a que a emissora anuncia, 150 min. Reprise, colorido.

A Mulher Invisível

22H20 NA GLOBO

Brasil, 2009. Direção de Cláudio Torres, com Selton Mello, Luana Piovani, Vladimir Brichta, Maria Manoella, Fernanda Torres, Paulo Betti

Prossegue o Festival Nacional da Globo. Abandonado pela mulher, Selton Mello cria a companheira perfeita, que só existe em sonhos. O original da série que acaba de ganhar o Emmy, o Oscar da televisão. Bom humor, grande diversão e as curvas de Luana Piovani. Inédito, colorido, 82 min.

Dirty Dancing

23 H NA REDE BRASIL

(Dirty Dancing). EUA, 1987. Direção de Emile Ardolino, com Patrick Swayze, Jennifer Grey, Cynthia Rhodes.

Jennifer Grey faz herdeira mimada que aprende duas ou três coisas sobre a vida dançando com Patrick Swayze num resort de Nova York, Catskills, nos anos 1960. A trilha é puro techno dos anos 80, mas o público nunca pareceu se importar com as liberdades do diretor Ardolino. Pelo contrário, Dirty Dancing virou cult - deu origem a série, teve direito a sequência e virou até musical da Broadway. Boa parte desse sucesso deve-se ao carisma da dupla Swayze/Jennifer. Oscar de canção para (I've Had) The Time of My Life. Os críticos são unânimes em reconhecer que, apesar do ruído, outro filme lançado no mesmo ano - Sweet Lorraine - recria melhor o que foi o clima de Catskills na época, por meio da história de outrra garota (Trini Alvarado) que era ajudante de cozinha, enquanto Jennifer Grey brilhava no salão. Reprise, colorido, 100 min.

A Árvore da Música

23H30 NA TV BRASIL

Brasil, 2009. Direção de

Otávio Juliano.

Música e ecologia. Fundamental na definição da sonoridade de violinos feitos artesanalmente, o pau-brasil - árvore que deu nome ao País - está desaparecendo. O que será da música, quando ele não existir mais? Um filme que fala de ambientalismo de uma forma muito densa e original. Lá pelas tantas, os pesquisadores descobrem um 'indivíduo' de 400 anos. É um raríssimo exemplar de pau-brasil. A cena é emocionante como se a árvore querida fosse uma pessoa muito amada. Reprise, colorido, 78 min.

TV Paga

Palavras ao Vento

20 H NO TELECINE CULT

(Written on the Wind). EUA, 1956. Direeção de Douglas Sirk, com Rock Hudson, Lauren Bacall, Robert Stack, Dorothy Malone, Robert Keith.

Rei do melodrama, Detlef Sierck, que nos EUA se tornou conhecido como Douglas Sirk, fez grandes filmes com seu ator-fetiche, Rock Hudson, mas é no mínimo curioso que o maior deles, sua obra-prima, tenha sido feito com outro ator (Imitação da Vida, de 1960, com John Gavin). No cinema de Sirk, tudo se passa em família, como na tragédia grega, que ele tanto admirava. E o décor fornece sempre uma profusão de escadarias e espelhos, porque Sirk queria expor tensões sociais e retratar a realidade. Robert Stack e Dorothy Malone são irmãos milionários que destroem todos ao redor (e a eles mesmos). Hudson é o amigo que Dorothy deseja e Stack pensa que está tendo um caso com a mulher dele, Lauren Bacall. Dorothy ganhou o Oscar de coadjuvante e, em sua grande cena, a personagem dança, enquanto o pai morre no quarto ao lado. Reprise, colorido, 99 min.

De Repente, no Último Verão

22 H NO TCM

(Suddenly Last Summer). EUA, 1959. Direção de Joseph L. Mankiewicz, com Elizabeth Taylor, Montgomery Clift, Katharine Hepburn.

A milionária Katharine Hepburn quer que o cirurgião Montgomery Clift faça lobotomia em Elizabeth Taylor para evitar que ela conte o que sabe sobre a morte de seu filho. A peça de Tennessee Wiliams vira uma tragédia da palavra, segundo Mankiewicz. Grandes cenas, grande elenco e um enfoque até hoje forte sobre o homossexualismo. Reprise,

preto e branco, 114 min.