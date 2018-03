Total de TVs ligadas cai 7% no 1º trimestre Nada menos que 7% dos domicílios desligaram a TV no primeiro trimestre de 2012, em relação ao mesmo período de 2011, na Grande São Paulo, entre 7h e 0h. No ano passado, 42,9% ligaram a TV até março - agora são 39,9%. Embora muito se propague que as pessoas estão desligando a TV, o total de ligados é praticamente o mesmo há mais de dez anos - o que vem caindo sistematicamente é a participação da TV aberta nesse bolo. E todas as redes abertas perderam ibope nesse trimestre, em relação ao mesmo período de 2011. A maior queda foi da Rede TV! (22%), seguida pela Globo (9%), Band e Record (7% cada) e SBT (4%). Cada ponto vale 60 mil lares na Grande São Paulo.