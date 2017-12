Toshiba abandona HD DVD e põe fim à guerra de formatos de vídeo A Toshiba levantou nesta terça-feira a bandeira branca na guerra pela supremacia no formato dos filmes de alta definição ao abandonar o formato HD DVD. A desistência ocorreu depois que a empresa perdeu apoio de estúdios de cinema e grupos de varejo importantes que optaram pela tecnologia rival Blu-ray, promovida pela Sony . A decisão da fabricante japonesa de eletrônicos encerra sua batalha com o consórcio comandado pela Sony quanto ao padrão dominante para a próxima geração de discos ópticos, uma disputa que confundiu os consumidores e impediu que o mercado de DVDs domésticos, que movimenta 24 bilhões de dólares ao ano, adotasse novas tecnologias mais rapidamente. A vitória do Blu-ray significa que o consumidor não precisa mais escolher entre formatos rivais incompatíveis, correndo o risco de optar por um equivalente do padrão Betamax no século 21 -- tecnologia da Sony para videocassetes que foi derrotada pelo sistema VHS nos anos de 1980. A Toshiba, que esperava que o HD DVD promovesse o crescimento de suas operações de bens eletrônicos de consumo, anunciou que encerraria suas operações com o formato pelo final do mês que vem. "Foi uma decisão difícil de tomar... mas quando pensamos sobre os problemas que poderíamos causar aos consumidores e aos nossos parceiros, decidimos que não era certo para nós continuar insistindo com uma presença tão pequena", disse Atsutoshi Nishida, presidente-executivo da Toshiba, em entrevista coletiva. A empresa informou que continuará a fornecer assistência técnica aos aparelhos HD DVD atuais e acrescentou que espera lucro maior no próximo ano fiscal devido ao corte das despesas com a promoção do HD DVD. A maré se voltou contra o HD DVD depois da deserção da Warner Bros., estúdio controlado pela Time Warner e que optou pelo Blu-ray no mês passado. Grandes grupos de varejo norte-americanos acompanharam essa decisão, entre os quais Wal-Mart, Best Buy e o grupo de locação online de vídeos Netflix . Com isso, os especialistas começaram a escrever o obituário do HD DVD.