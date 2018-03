Tortelier estreia hoje como regente titular da Osesp É hoje. Após 12 anos comandada pelo maestro John Neschling, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) faz a partir das 21 horas seu primeiro concerto com novo regente titular, o francês Yan Pascoal Tortelier. No repertório, as Variações Enigma, de Elgar, e a Sinfonia nº 2, de Rachmaninoff. A apresentação será transmitida pela TV Cultura logo após o encerramento do concerto, às 23 horas. Na semana passada, Tortelier pediu paciência ao público. Até agora, diz, regeu a orquestra apenas em dois concertos, em 2008, e quer comandá-la mais algumas vezes antes de se decidir sobre repertórios e planos para o futuro do grupo. Ele explicou também os motivos que o levaram a trocar o repertório do concerto de abertura, que teria o oratório Paulus, de Mendelssohn. ?Foi tudo na última hora e precisei tomar decisões rápidas?, disse. ?Procurei encontrar uma opção que servisse bem à orquestra e também a mim. O coro, claro, ficou de fora desta vez, mas pretendo trabalhar muito com eles durante minha passagem por São Paulo.? Nas duas próximas semanas, Tortelier segue no comando do grupo. Nos dias 12, 13 e 14, rege peças de Khachaturian, Rossini e Sibelius; e, nos dias 19, 20 e 21, de Mozart e Ravel, com participação da soprano alemã Juliane Banse. Na sequência, volta a São Paulo apenas em maio, para programa dedicado a autores franceses (Ravel, Dutilleux e Berlioz). As apresentações acontecem na Sala São Paulo, hoje e amanhã, 21 h; sábado, 16h30. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.