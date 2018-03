Toro Y Moi traz a SP sonoridade tão singular que já tem nome próprio

A estética chillwave reflete a encurtada e desobstruída distância entre passado e presente na música indie atual. Eletrônica, disco, hip hop, trilhas de ficção científica, pop e sons sintetizados dos anos 80 entram na mistura, ilustrando a tese do crítico Simon Reynolds, autor de Retromania, de que a visão musical do passado tornou-se bi-dimensional, um fenômeno criado pela acesso fácil à música de qualquer década na era do YouTube.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O fio condutor deste pot pourri atemporal é a pegada cool, de andamentos médios e dançantes, quantidades abastadas de reverb e vocais intimistas, muitas vezes indecifráveis, que figuram no gênero. Traduzido, chillwave quer dizer 'onda relaxante', algo que João Gilberto, se fosse produtor de indie, teria inventado.

Trata-se de uma das sonoridades mais distintas dos últimos anos, em alta desde 2010, quando os expoentes do gênero lançaram seus primeiros discos e EPs. São eles Memory Tapes, Neon Indian, Washed Out e Toro Y Moi, que lançou Underneath the Pine pela Deck Disc, no início do ano, e toca no festival Planeta Terra, no sábado. "Só agora estou começando a enxergar minha música como chillwave", explica o tímido Chaz Bundick, criador do Toro Y Moi, em entrevista ao Estado. "Isso acontece porque nunca tentei fazer algo que se encaixasse em um movimento. Mas sinto-me lisonjeado com as comparações", completa.

Bundick é da Carolina do Sul, onde fazia faculdade de design gráfico ao mesmo tempo em que produzia música de viés retrô, a sós em seu quarto. Trata-se de um modus operandi comum no panorama indie pop. Amparados pela tecnologia acessível e pela conectividade da internet, produtores talentosos acessam o zeitgeist criativo da geração sem ter de ir a polos conhecidos, como Londres, Nova York ou Los Angeles. "É assim que as coisas funcionam hoje em dia", conta Bundick, que pipocou na blogosfera em 2009, com o excelente single Blessa. "Todo o meu sucesso veio pela internet. É meio doido pensar que eu estava em meu quarto, fazendo música e de repente estou indo para o Brasil, sem ter passado pelo sistema antigo da indústria. Mas até Justin Bieber ficou famoso desta maneira. Se você parar e pensar, é meio surreal", diz.

Bundick atuou em algumas bandas locais da Carolina do Sul, mas como muitos novos artistas, prefere a produção solitária. Este isolamento se reflete na ambiência espaçada das composições. "Trabalho sozinho porque é mais fácil fazer as coisas assim", conta. "Do meu quarto, consigo transmitir minhas ideias de forma mais barata e mais prática. Se quero uma canção que soe inteiramente como alguma coisa obscura dos anos 70, consigo traduzir essa sonoridade com rapidez. Mas acho que trabalhar muito sozinho pode engessar a criatividade", explica.

Em sua música, a adaptação de referências de outros idos do pop soa mais como uma estratégia criativa do que uma tentativa de associar-se a uma identidade sonora, como faz a maioria de bandas revival, hoje em dia.

"Eu tenho influência de muita música dos anos 80. Estou disposto a me basear na estética de sintetizadores da época para criar", conta.

É na preferência pela breguice oitentista que sua música se cruza com a de Neon Indian, outro praticante do chillwave. Codinome do mexicano Alan Palomo, Neon Indian tem uma pegada mais pop do que a de Toro Y Moi, um traço nítido desde seu primeiro hit, Deadbeat Summer. As melodias de Palomo são engajantes. Sua produção é crua, concebida com sons de sintetizadores baratos que remetem até a jingles dos anos 80, para soar especificamente como o pop lado B da época. A preferência por batidas estrategicamente malfeitas, com ares de amadorismo caseiro é uma constante em seu trabalho. Como mostra o ótimo Era Extraña, lançado este ano, o acabamento das canções continua deliberadamente tosco, mesmo depois de fazer sucesso.

O nome mais acessível da onda chillwave é o Washed Out, que lançou neste ano Within and Without (disponível no Brasil pela LAB 344), disco elogiado por publicações de peso como o site Pitchfork e o jornal Guardian. Assim como Toro Y Moi, Washed Out também é produto feito entre quatro paredes. Ernest Greene, criador da banda, começou a fazer música depois de ter se formado na faculdade (também na Carolina do Sul) e não ter conseguido arranjar emprego como bibliotecário. Em 2009, quando voltou para a casa dos pais, em Perth, no estado da Geórgia, Ernest começou a produzir em seu quarto.

Das suas primeira canções, Feel it All Around chamou atenção de blogs através de seu MySpace. É um exemplo das melodias e backing vocals flutuantes que figuram na música do Washed Out, envolvendo o ouvinte em uma sensação intimista, como se as paredes do quarto de Ernest formassem as fronteiras de um mundo seguro, em que se pode respirar com tranquilidade, distante de velhos fantasmas.