Toque de Mestre Depois da estreia com o violonista Guinga, esta segunda edição da seção Toque de Mestre, no portal estadão.com.br, Tantinho da Mangueira ensina diferentes maneiras de tocar pandeiro e tamborim. O sambista explica que muito do batuque e do ritmo vem da vivência, no caso dele, longeva, já que Tantinho desfilou pela primeira vez na Mangueira quando tinha apenas 5 anos, em 1952, tocando tamborim. No vídeo, ele mostra passo a passo como se tocava o pandeiro antigamente, explorando toda a superfície do instrumento e dando cinco toques no couro. Hoje, muitos ritmistas tocam usando apenas um quadrante do pandeiro, dando apenas quatro ataques a cada célula rítmica. Já no tamborim, com uma baqueta de madeira e não com a de plástico, utilizada nas baterias de escolas de samba, Tantinho demonstra primeiro como fazer a batida básica, marcando o contraponto com um dedo na parte de trás da pele do instrumento, e depois aprimorar a levada com repicadas.