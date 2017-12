Topa Ou Não Topa alavanca audiência do SBT "Topa Ou Não Topa", o game show com apresentação de Silvio Santos, se consagra como o mais novo sucesso do SBT. Durante a noite de quarta-feira, das 22h às 22h54, o programa deixou a concorrência para trás e garantiu a vice-liderança com 17 pontos de média e picos de 20. Sob o carisma do apresentador e dono da emissora, o "Topa ou Não Topa" é um game show, versão brasileira do sucesso norte-americano "Deal or No Deal", que passa em dezenas de países.