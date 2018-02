Top sucessora de Kate Moss desfila nesta quarta na SPFW

Considerada a nova estrela das passarelas internacionais, a londrinha Agyness Deyn, de 25 anos, desembarcou seus cabelos loiríssimo na capital paulistana para desfilar nesta quarta-feira, 21, na São Paulo Fashion Week. Nome e rosto ainda desconhecidos da maioria dos brasileiros, a top é considerada a sucessora de Kate Moss. Agyness substituiu a loira americana na campanha da Burberry. Já esteve estampada nas capas das revistas Vogue Itália, Vogue Paris e Vogue londrina. Também emprestou sua criatividade e imagem à grife House of Holland, do inglês Henry Holland, famoso pela confecção dos bem-humorados camisetões, inspirados nos anos 80. A top ainda teve seu rosto estampado em manequins da rede espanhola Zara, com lojas em todo o mundo. O destaque de Agyness cresceu com o namoro com o guitarrista dos Strokes, Hammond Júnior. E também porque tem sua própria banda, Lucky Knitwear. "Antes mesmo de começar a carreira como modelo, aos 16 anos, eu já estudava guitarra. Adoro tocar", conta. Se ela toca bem? "Não sou um Jimi Hendrix, mas toco bem sim", diz ela brincando ao falar de um dos grandes guitarristas do rock. É esse estilo roqueiro que ela exibe hoje nas passarelas do prédio da Bienal, no Parque do Ibirapuera. Agyness veio ao País como modelo exclusiva da Ellus. "Há um ano venho tentando trazê-la para o Brasil. Sua atitude tem tudo a ver com a Ellus", diz Adriana Bozon, diretora de criação da marca. "Ela é andrógina. E a Ellus é uma marca de jeans que começou com jeans masculino e tem muito a ver com o rock." Agyness está hospedada no Hotel Fasano, nos Jardins, bairro nobre da cidade, famoso pelas lojas de grifes internacionais. NÚMERO 1 A modelo brasileira Raquel Zimmermann, de 25 anos, top número 1 do mundo, segundo o site models.com, desembarcou ontem em São Paulo. Raquel, que mora em Nova York, vai desfilar hoje para a Animale. A top, que completa 10 anos de carreira, começou o ano sendo eleita uma das dez mulheres mais bem-vestidas do mundo pela Vogue América. As informações são do Jornal da Tarde.