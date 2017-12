Top model Naomi Campbell está internada em São Paulo A top model inglesa Naomi Campbell está internada no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde domingo à noite. Ela está sob os cuidados das equipes dos médicos David Uip e José Aristodemo Pinotti. "Por decisão da paciente e da sua assessoria, as equipes médicas não se manifestarão formal ou informalmente sobre o quadro clínico da mesma", informa o primeiro boletim médico do hospital sobre seu estado de saúde, divulgado nesta terça-feira. Naomi, de 37 anos, já fez várias viagens ao Brasil e passou o Carnaval deste ano em Salvador, na Bahia.