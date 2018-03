Top model Heidi Klum está grávida de seu quarto filho

Seal confirmou os rumores no palco de um show na quinta-feira no Radio City Hall em Nova York, dizendo à plateia: "Heidi e eu teremos outro bebê. Quero dizer, Heidi está fazendo todo o trabalho", informou o Us Weekly.

Klum, de 35 anos, modelo da grife Victoria's Secret que apresenta o reality show de moda "Project Runway", estava na plateia com seus três filhos.

O cantor britânico Seal e Klum se casaram em 2005 e têm dois filhos. O primeiro filho de Klum, Leni, é de um relacionamento anterior.

(Reportagem de Jill Serjant)