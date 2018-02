Tootsie, que inspirou Sorrentino

16H05 NA GLOBO

(Wild Hogs). EUA, 2007. Direção de Walt Becker, com Tim Allen, John Travolta, Martin Lawrence, William

H. Macy, Ray Liotta, Marisa Tomei.

Quatro coroas montam nas motos e saem numa viagem pela 'América', em busca da juventude perdida. Enfrentam todo tipo de contratempos e uma gangue de motociclistas violentos. O tom é de comédia e o filme é uma espécie de Sem Destino sem noção, mas se você gosta dos atores poderá se divertir. Um pouco, pelo menos. Reprise, colorido, 99 min.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os Mercenários

22H20 NA GLOBO

(The Expendables). EUA, 2010. Direção e interpretação de Sylvester Stallone, com Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Ric Roberts, Giselle Itie, Mickey Rourke.

O filme que Stallone rodou no Brasil mostra bando de mercenários que enfrenta general latino-americano. O cara, literalmente, vendeu seu país para ex-agente da CIA que se corrompeu. A ideia de que esses homens são expendables, ou seja, sacrificáveis, é, em si, interessante, mas o filme não aprofunda situações nem personagens e apenas repete clichês, embora, para ser honesto, a ação seja bastante razoável. O elenco traz desde Dolph Lundgren, que Stallone enfrentou em Rocky 4 - que também dirigiu -, até Jason Statham, o maior astro do gênero na atualidade, mas ninguém tem chance. Sly, gordo e fora de forma, reserva-se a parte do leão, lutando, não por dinheiro - afinal, é um mercenário -, mas para salvar a garota. Ator acaba de viver uma perda pessoal. Seu filho Sage, que apareceu menino (e adolescente) em alguns de seus filmes, foi encontrado morto no apartamento em que morava sozinho. Reprise, colorido, 103 min

Babelsberg - Do Leste para o Oeste

0 H NA CULTURA

(Babelsberg d'Est en Ouest). França, 2009. Direção de Bernard Louargant.

Documentário que reconstitui a história do famoso estúdio alemão. Criado para ser o maior do mundo, sediou a produção pró-nazista e, depois, comunista. Com a queda do Muro de Berlim, o estúdio renasceu e hoje produções de toda a Europa (e dos EUA) recorrem às suas facilidades de produção. Reprise, colorido, 56 min.

Zuzu Angel

2H20 NA GLOBO

Brasil, 2006. Direção de Sergio Rezende, com Patricia Pillar, Daniel De Oliveira, Luana Piovani, Leandra Leal, Alexandre Borges, Angela Vieira.

Os filmes 'pequenos' são os melhores do diretor Rezende, mas dos 'grandes' destacam-se dois, ambos construídos em torno do tema da maternidade - Salve Geral, sobre os esforços de uma mãe para proteger o filho na cadeia, e o cartaz de hoje da Globo, sobre o esforço de outra mãe para enterrar o filho, morto sob a ditadura militar. Zuzu Angel baseia-se na história real da estilista que afrontou os militares (e morreu em circunstâncias suspeitas). Patricia Pillar é excepcional no papel, como Andréa Beltrão também é em Salve Geral (mas lá Denise Weinberg consegue ser ainda melhor, como a advogada de porta de cadeia). Reprise, colorido, 103 min.

TV Paga

Viajo Porque Preciso, Volto

Porque Te Amo

18H55 NO CANAL BRASIL

Brasil, 2009. Direção de Marcelo Gomes e Karim Aïnouz.

Difícil de catalogar, o ensaio poético de Marcelo Gomes e Karim Aïnouz é um típico representante do cinema das bordas. Misto de documentário e ficção, é road movie com um protagonista que o espectador não vê. Geólogo, ele percorre o sertão pesquisando para um trabalho. A solidão e a aridez da paisagem o levam a questionar as escolhas afetivas. Irandhyr Santos, que empresta a voz a Zé Renato (é seu nome) é apenas uma silhueta. Ele nunca aparece de verdade. Reprise, colorido, 75 min.

O Escafandro e a Borboleta

16H20 NO TELECINE CULT

(Le Scaphandre et le Papillon). França/EUA, 2007. Direção de Julian Schnabel, com Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner, Marie José Croze.

Baseado na história de Jean-Dominique Bauby, jornalista de Elle que sofreu um derrame e ficou privado da voz e de movimentos, o filme narra a odisseia de um homem prisioneiro de um corpo que não corresponde ao seu fluxo de consciência. O cinema contou outras histórias parecidas - O Milagre de Anne Sullivan, de Arthur Penn, de 1962 -, mas esta possui características especiais. O ator e também diretor Mathieu Amalric tem aqui o papel mais exigente de sua carreira - e a história dele é curiosa: Amalric sempre quis seguir carreira atrás das câmeras; foi Arnaud Desplechin quem o colocou na frente delas - e o autor do filme, Julian Schnabel, é também artista plástico. Ele transforma o cartaz da rede Telecine numa experiência audiovisual intensa, que vai valer a pena compartilhar. Reprise, colorido, 112 min.

Tootsie

22 H NO TCM

(Tootsie). EUA, 1982. Direção de Sydney Pollack, com Dustin Hoffman, Jessica Lange, Teri Garr, Charles Durning.

Dustin Hoffman é genial como ator desempregado que se disfarça como mulher e vira estrela de um seriado de televisão. A comédia de Pollack marcou época e foi uma das referências do diretor Paolo Sorrentino e de Sean Penn para seu filme em cartaz nos cinemas, Aqui É o Meu Lugar. Reprise, colorido, 116 min.