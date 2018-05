Tony: The Book Of Mormon brilha O musical The Book of Mormon foi o grande vencedor da 65.ª edição do prêmio Tony, na noite de anteontem. O espetáculo, que conta de forma bem-humorada a história de dois jovens mórmons que se tornam missionários em Uganda, foi contemplado em nove categorias, incluindo a de melhor musical. The Book of Mormon, que já havia conquistado diversas premiações este ano, foi escrito pelos criadores de South Park, Trey Parker e Matt Stone. O Tony foi criado em 1947 para homenagear a atriz Antoinette Perry e é considerado o mais importante da cena teatral norte-americana. A lista completa pode ser conferida no site www.tonyawards.com. / EFE