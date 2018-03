Tony Ramos é 1º convidado da série 'Faça Sua História' Já começaram as gravações da série Faça Sua História, que entra na programação da Globo neste ano. Vladimir Brichta vive o taxista Oswaldir, que conduz passageiros pelo Rio de Janeiro enquanto conta histórias. No primeiro episódio, ainda sem data para ir ao ar, o passageiro da vez será interpretado por Tony Ramos - a idéia é que a cada programa um convidado diferente sente no banco traseiro de Oswaldir. O personagem de Tony vai ouvir muita história, daquelas típicas de taxista, com uma visão sempre tão particular dos fatos. Todas se passam nos subúrbios cariocas e têm o humor como elemento principal - afinal, o roteiro é assinado por Geraldinho Carneiro e João Ubaldo Ribeiro. Dirigido por Roberto Talma e Mauro Faria, o programa foi levado ao ar no ano passado, como um dos especiais de fim de ano da Globo. Devidamente testado e aprovado, conquistou um espaço na grade da emissora, que estréia novidades a partir de abril. A diferença é que, no episódio-piloto, o protagonista era interpretado por Stephan Nercessian. Mas o ator não aceitou levar o personagem adiante, por estar muito envolvido com o teatro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo