Tony Gordon canta clássicos do soul amanhã em SP O cantor e instrumentista Tony Gordon comanda amanhã a primeira noite do "Pure Black Fusion" de agosto no Rey Castro Bar, em São Paulo. Filho de Dave Gordon e Denise Duran, irmã de Dolores Duran, o cantor herdou o "dom" e a paixão pela música. Ele vai interpretar clássicos do soul, r&b e funk, com arranjos próprios. Repertório inclui ainda "Kiss" e "Purple Rain", de Prince; "I Feel Good", de James Brown; "Sexual Healing", de Marvin Gaye, entre outros.