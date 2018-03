Tony Blair é padrinho de filha de Murdoch, diz Vogue

De acordo com uma entrevista com a terceira esposa do chefe da News Corporation, Wendi, Blair estava presente quando as suas duas filhas foram batizadas na beira do rio Jordão, no ano passado.

A relação não foi divulgada ao público na época, mas está numa reportagem na edição de outubro da Vogue, a ser publicada na quinta-feira.

Na época, apenas os atores Nicole Kidman e Hugh Jackman foram anunciados publicamente como padrinhos das jovens Grace, de nove anos, e Chloe, de oito. Blair não apareceu em nenhuma das fotos divulgadas.

Embora Wendi Murdoch não comente diretamente sobre Blair no artigo divulgado para a Reuters, a reportagem o identifica como padrinho de Grace e diz que ele participou do evento "vestido de branco".

Ela também descreveu Blair com um dos "amigos mais próximos" de Murdoch, de acordo com o jornalista que escreveu a reportagem.

Um porta-voz de Blair não quis comentar a notícia e a News Corp não retornou imediatamente os pedidos por comentários.

A revelação acontece depois que o Partido Trabalhista, do qual Blair faz parte, criticou duramente a ligação entre o atual primeiro-ministro britânico, David Cameron, e a News Corp, que foi atingida por um escândalo de grampos telefônicos que levou ao fechamento de um tradicional tabloide do país.

(Reportagem por Stefano Ambrogi)