Tony Blair descarta virar vegetariano para salvar o planeta O ex-premiê britânico Tony Blair descartou a idéia de tornar-se vegetariano para enfatizar os perigos do desmatamento, em sua campanha contra o aquecimento global. Blair, que apóia um plano para reduzir pela metade a emissão de gases causadores do efeito estufa até 2050, disse que o desmatamento emite quatro vezes mais gases do que a indústria aérea. "A destruição de florestas tropicais e sua conversão em plantações e pastos deve ser reduzida e revertida", disse Blair aos leitores do jornal Independent, numa sessão de perguntas e respostas. "Por isso, pedi que os líderes do G8 apóiem os esforços para reduzir a destruição e a degradação das florestas", afirmou. "Minimizar as emissões oriundas do setor agrícola é parte importante dos esforços para limitar a mudança climática". Um dos leitores perguntou a Blair: "você vai se tornar uma vegetariano e dar exemplo?". Blair respondeu: "Isso não significa que o mundo tenha de desistir da carne". Desde que deixou o gabinete no ano passado, depois de 10 anos como primeiro-ministro, Blair tornou-se enviado do grupo formado pelos Estados unidos, União Européia, Organização das Nações Unidas e Rússia, defendendo o crescimento econômico para os palestinos. Ele também foi criticado por aceitar negócios lucrativos, além de acordos para publicar suas opiniões em meios impressos e discursos. "Também estou ajudado os governos de Serra Leoa e Ruanda", acrescentou Blair. "Gosto de grandes desafios." (Reportagem de John Joseph)