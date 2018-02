Tony Bennet fará shows no Brasil Tony Bennett vem ao Brasil no fim deste ano. Segundo anunciou a produtora XYZ, o cantor, que já levou 17 prêmios Grammy, tem uma estrela na Calçada da Fama e completa 86 anos em 3 de agosto, vai se apresentar em três cidades: Rio, no Vivo Rio, em 29 de novembro; São Paulo, no Via Funchal, em 1.º de dezembro; e Porto Alegre, no Teatro do Sesi, dia 4/12. Os ingressos, cujos preços variam de R$ 200 a R$ 750, começam a ser vendidos a partir de hoje, pelo www.viafunchal.com.br (São Paulo) e www.livepass.com.br (Porto Alegre). Para as apresentações no Rio, a vendas começam em 10 de julho, pelo site www.ingressorapido.com.br.