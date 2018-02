Tony Bellotto fala sobre a obra de Ranchinho O músico e escritor Tony Bellotto participa nesta segunda-feira, às 20 h, de uma conversa com o artista Rodrigo Andrade sobre a exposição "O Jogo dos Sete Erros", na Galeria Estação (Rua Ferreira de Araújo, 625, tel. 011 3813-7253). Andrade fez releituras de obras de Ranchinho, pseudônimo de Sebastião Theodoro Paulino da Silva (1923-2003). Bellotto, autor de um dos textos do catálogo da mostra, revela admiração pela obra de Ranchinho - quando jovem, Bellotto chegou a fazer um filme em Super-8 sobre o artista. "Eu o filmei em seu périplo diário pela cidade e suas idas constantes à igreja. Testemunhei sua atração obsessiva por enterros e velórios", disse. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.