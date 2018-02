Toni Braxton declara falência

A cantora Toni Braxton declarou falência financeira anteontem. A artista americana disse não poder quitar uma dívida que pode chegar a US$ 50 milhões em pagamentos de créditos privados e multas nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo site TMZ. A americana, que vendeu mais de 40 milhões de discos em toda sua carreira, já havia declarado falência em 1998. Naquela ocasião, Braxton tinha muitas dívidas acumuladas com instituições como a AT&T, os hotéis Four Seasons, a joalheria Tiffany & Co e a montadora BMW. No ano passado, ela cantaria no Brasil, mas cancelou os shows, alegando problemas de agenda. / EFE