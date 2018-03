''Tonga da mironga'' na trilha O francês Stéfan Jonot, que há vários anos cria trilhas sonoras para os desfiles de Carlos Miele, assustou-se quando o estilista lhe entregou uma gravação do samba A Tonga da Mironga do Kabuletê, dizendo que esta seria a música da apresentação nesta temporada. Não pela dificuldade que ainda enfrenta para pronunciar o título, mas porque a gravação tinha pouco menos de três minutos e Miele a queria com no mínimo 13. Jonot conseguiu fazer isso, mixando e remixando o original em 98 batidas por minuto, o que o deixou com ritmo mais entusiasmante.