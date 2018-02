Tommy Hilfiger festeja 25 anos de moda em NY

O desfile comemorativo dos 25 anos de moda de Tommy Hilfiger contou com celebridades como Jennifer López, Bradley Cooper e Lenny Kravitz e uma grande festa no teatro da Opera Metropolitana com show da banda The Strokes. A coleção primavera 2011 de Hilfiger foi surpreendentemente usável.

O estilo "é o ponto que liga o rock mais rústico com a classe média alta", disse Hilfiger, "com um toque a mais de menino rico, o estilo está no uso da cor, a mistura de estampados e as proporções".

É a verdadeira estética de Hilfiger há anos. Na moda feminina, os melhores modelos foram os informais. O estilista levou à passarela suéteres estilo universitário, camisetas brilhantes e camisas de botões ajustadas e femininas. Um vestido de cor caqui amarrado nas costas seguiu as tendências vistas nesta edição da Semana de Moda de Nova York, mas com uma versão mais juvenil e fresca.

Momento festivo surgiu com um blazer azul marinho combinado com shorts. "Realmente me esforço para oferecer uma moda ao estilo americano", disse Hilfiger em entrevista antes do desfile.

Hilfinger faz isso bem, segundo a estilista Mary Alice Stephenson. "Mesmo passados 25 anos, sua coleção continua nova. É o que os jovens querem usar. É alegre e tem um desenho perfeito", disse a estilista. Mary Alice também gostou da trilha do desfile, com clássicos dos Rolling Stones, David Bowie e dos Talking Heads.

A atriz Christina Hendricks de "Mad Men" era uma das famosas na primeira fila, junto com Neil Patrick Harris, que tomou notas como um repórter, durante o desfile.