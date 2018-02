Tomie Ohtake é homenageada com Prêmio Governador

A pintora e escultora Tomie Ohtake vai receber na segunda-feira, dia 24/2, o Prêmio Governador do Estado de São Paulo para a Cultura 2013 por sua contribuição à arte. A cerimônia da premiação ocorrerá no Theatro São Pedro. Tomie Ohtake, que completou 100 anos em novembro, nasceu no Japão, mas chegou ao Brasil em 1936, onde se naturalizou e se tornou uma das criadoras mais prestigiadas. A artista será contemplada com troféu criado pelo escultor Artur Lescher e com montante de R$ 100 mil.

Além da homenagem a Tomie Ohtake, destaque cultural da premiação realizada pela Secretaria de Estado da Cultura, serão anunciados no Theatro São Pedro os vencedores das nove categorias do Prêmio Governador de 2013 - dança, teatro, música, circo, artes visuais, cinema, inclusão cultural, instituição cultural e fomento. O valor total destinado à edição é de R$ 520 mil. Entre os finalistas, o designer Alexandre Wollner (artes visuais); Lina Chamie (cinema); Rádio Heliópolis (inclusão); e Ná Ozzetti (música).