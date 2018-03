Tom Zé faz retrospectiva da carreira em 4 shows em SP

As apresentações já têm repertório escolhido. Dentre as mais de 20 canções, a maioria se concentra nos anos 70, época em que Tom Zé lançou os clássicos "Todos os Olhos" (1973) e "Estudando o Samba" (1975). Destacam-se músicas como "São São Paulo" e "Parque Industrial", de 1968; "Menina", "Amanhã De Manhã", do álbum "O Sonho Voltou", de 1972; "Todos Os Olhos", "Brigitte Bardot" e "Augusta, Angélica e Consolação", de1973; e as mais recentes "João nos Tribunais", "Roquenroll Bim Bom", "O Céu Desabou" e "Síncope Jãobim" de "Estudando a Bossa Nova" (2008).

No palco, o cantor será acompanhado por Lauro Cestari Terra Léllis (bateria), Cristina Carneiro (teclados, vocal), Daniel Maia (guitarra, violão, vocal), Jarbas Mariz Martins (viola 12 cordas, percussão, vocal), Renato Léllis (baixo, vocal) e Luanda (voz). A cenografia e o figurino são de Laura Andreatto e a produção de Neusa Martins. As informações são do Jornal da Tarde.