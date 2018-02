Tom zé abre tarrafa em Santos

Um show de Tom Zé abre hoje a 2.ª Tarrafa Literária, em Santos, no Teatro Guarany (Praça dos Andradas, s/n.º, Centro Histórico). A entrada é um livro usado e o evento vai até domingo, com mesas de debate com autores como Luis Fernando Verissimo, Zuenir Ventura, Guilherme Fiuza, Maria Valéria Rezende, Allan Sieber, Angeli e Zeca Baleiro. A Tarrafa também traz convidados internacionais, como o antropólogo Célestin Monga (de Camarões), o jornalista Jeremy Mercer (do Canadá) e o fotógrafo Mark Crick (do Reino Unido); e a Tarrafinha, com atividades para as crianças. A programação completa pode ser vista no site www.tarrafaliteraria.com.br.