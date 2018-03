Tom Petty é o destaque do festival de New Orleans Parecia improvável que Tom Petty fosse sustentar a animação de uma plateia de 50 mil por duas horas sob o impiedoso sol de Louisiana. Ao vivo, seu cancioneiro de heartland rock - vertente patriótica, que retrata o cotidiano do proletariado branco americano - poderia dignamente cair na mesmice após uma hora de show, neste caso, o seu no New Orleans Jazz & Heritage Festival deste ano, festival que acontece na cidade até o domingo que vem. Mas não foi o que se passou no Fair Grounds Race Course and Slots, o Jockey Club da Big Easy, neste sábado, 28, quando, ao fim do segundo dia de atrações que vão de dixie a indie rock, Petty e os Heartbreakers fizeram o melhor show do festival até o fechamento desta edição. Isto não foi apenas mérito de todo os hinos de arena na set-list. De sua comprida manga, escondida em um paletó marinho que ressaltava o laranja da Rickenbacker, Petty tirou cartas como Free Fallin, American Girl e I Won''t Back Down. Foi também mérito da curiosa maneira com que se impõe em frente a um grande público.