Tom Morello apresenta HQ na Comic-Con

SÃO PAULO - O guitarrista do Rage Against The Machine, Tom Morello, anunciou na noite de abertura da feira de cultura pop Comic-Con que lançará em outubro uma série em quadrinhos.

Orchid (Orquídea, em português) será editada pela Dark Horse Comics, responsável pela publicação de HQs de renome como Sin City e Hellboy.

Pouco foi divulgado sobre a trama: uma jovem e oprimida prostituta descobre que está destinada a uma vocação maior. A ambientação será um futuro distópico em que os pobres são escravizados pelos ricos e poderosos. O tema imediatamente evoca as letras do RATM, que com frequência abordavam a desigualdade social.

Cada edição contará com uma canção inédita do artista, que servirá de trilha sonora ao episódio em questão e disponibilizada para download gratuitamente.

Morello assina o texto de Orchid, e trabalhou nas ilustrações ao lado de Scott Hepburn, jovem artista que desenhou diversos quadrinhos da Dark Horse Guerra nas Estrelas.