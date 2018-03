Tom Jobim abre inscrições para grupos jovens A escola de música Tom Jobim Emesp anunciou hoje o início das inscrições para o processo seletivo aos interessados em participar da Orquestra Jovem Tom Jobim, do Coral Jovem do Estado, da Orquestra Jovem do Estado e da Banda Sinfônica Jovem do Estado. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 24 de fevereiro por meio do site www.emesp.org.br.