Tom Hanks, Sting e Lily Tomlin recebem prêmio Kennedy Center Honors

O cantor Al Green, famoso pela canção "Let's Stay Together", e a bailarina Patricia McBride completam a lista dos cinco homenageados de 2014, reconhecidos pela contribuição do conjunto de sua obra para a cultura norte-americana nas artes, informou o Kennedy Center nesta quinta-feira.

“A voz lendária de Al Green vibra em nossas almas com um estilo próprio; Tom Hanks tem uma versatilidade que o posiciona entre os maiores atores de sua geração”, declarou a entidade em um comunicado.

Sting, cujos sucessos incluem "Every Breath You Take", ainda de seus tempos com a banda The Police, foi louvado por “sua voz única e suas composições memoráveis”, e Tomlin, estrela dos palcos, do cinema e da televisão durante mais de 40 anos, “nos fez rir e continua a nos maravilhar com sua atuação talentosa e seu humor ágil”.

McBride passou quase 30 anos no Balé da Cidade de Nova York e trabalhou com os coreógrafos Jerome Robbins e George Balanchine.

Os cinco serão homenageados em uma cerimônia em Washington no dia 7 de dezembro, à qual comparecerão o presidente dos EUA, Barack Obama, e a primeira-dama, Michelle Obama.

Entre outros premiados do Kennedy Center estão a apresentadora Oprah Winfrey, os músicos Paul McCartney e Bruce Springsteen e os atores Meryl Streep, Elizabeth Taylor e Robert Redford.

(Por Jill Serjeant)