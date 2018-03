Tom Hanks é avô de uma menina

O ator Tom Hanks, de 54 anos, se tornou avô pela primeira vez. O filho dele, Colin Hanks, e a nora, Samantha Bryant, deram as boas-vindas ao seu primeiro filho, que é uma menina, informa a revista People.

O nascimento da pequena, que se chama Olivia Jane Hanks, aconteceu no dia 1º de fevereiro em Los Angeles. "A família já está em casa e todos estão felizes e saudáveis", disse uma fonte próxima de Hanks à People.

Colin Hanks, de 33 anos, e Samantha Bryant ficaram noivos em junho de 2009 e se casaram um ano depois, em maio do ano passado. Ator e produtor, Colin Hanks foi visto recentemente na série da Fox The Good Guys.

Ele é filho do primeiro casamento de Tom Hanks, com a atriz Samantha Lewes. Desde 1988, o astro está casado com a também atriz Rita Wilson.