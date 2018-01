Tom Hanks de olho no Oscar em novo filme Depois de Náufrago, Tom Hanks volta às cenas no mar e à corrida pelo Oscar de melhor ator na cinebiografia Capitão Philips. A atuação do veterano das premiações foi aplaudida durante a abertura do Festival de Cinema de Nova York, na sexta-feira. A nova produção se baseia na história real de um capitão da Marinha Mercante americana, sequestrado por piratas somalis em 2009. Hanks assume o papel sob a direção do inglês Paul Greengrass. A previsão de estreia no Brasil é novembro. / EFE