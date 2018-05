Tom Felton e Jim Carrey no Rio O ator Tom Felton, que interpreta Draco Malfoy na série Harry Potter, estará no Rio entre os dias 14 e 16 de julho para divulgar o filme Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 2. O longa-metragem, que encerra uma das sagas mais famosas do mundo, tem estreia prevista no Brasil para o dia 15 do mesmo mês, em Imax, 3D e 2D. O filme terá distribuição da Warner Bros. Pictures, com produção da Heyday Films. Ontem foi anunciado que Jim Carrey também virá ao Brasil. O ator norte-americano estará no Rio nos dias 27 e 28 de junho como parte da divulgação de seu novo filme, Os Pinguins do Papai, com estreia prevista nas salas de cinema brasileiras para 1.º de julho.