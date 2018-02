Tom Cruise visita a filha pela primeira vez após separação

O astro de Hollywood, de 50 anos, foi fotografado segurando a filha de 6 anos numa rua de Nova York. Ela abraçava o pai com um braço e com o outro segurava um bichinho de pelúcia. A foto foi publicada no site da People.

Cruise estava filmando na Islândia em junho quando Holmes, de 33 anos, entrou na Justiça com pedido de divórcio, surpreendendo o ator de "Missão Impossível".

Desde então, ele voltou aos Estados Unidos e o casal tem discutido algumas questões, incluindo a guarda de Suri.

(Reportagem de Joseph O'Leary e Christine Kearney)