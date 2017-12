Tom Cruise recebe troféu cinematográfico alemão por coragem

O ator americano Tom Cruise recebeu um troféu cinematográfico alemão por sua boa vontade em correr riscos em seus filmes, anunciou nesta quarta-feira, 28, a firma de mídia Hubert Burda Media. O troféu "coragem" será entregue a ele na quinta-feira, durante a 59a cerimônia anual Bambi Awards, em Duesseldorf. O comitê responsável pela premiação disse que Cruise levou adiante projetos ousados que de outro modo nem seriam feitos, incluindo seu trabalho mais recente, Valkyrie, que mostra a fracassada Operação Valkyrie para assassinar Adolf Hitler. Cruise faz o papel do coronel Claus von Stauffenberg, que em 20 de julho de 1944 tentou assassinar Hitler com uma bomba escondida numa pasta. Parte da resistência ao trabalho de Cruise em Valkyrie veio de ministérios do governo alemão. O Ministério da Defesa tentou impedi-lo de filmar no complexo Bendlerblock, em Berlim, onde os conspiradores de 1944 foram executados. A proibição foi derrubada quando os responsáveis pelo filme convenceram o Ministério de que o filme honraria a memória de Stauffenberg. Os prêmios Bambi, da mídia alemã, devem seu nome à estatueta de um cervo que é entregue aos vencedores. A filha de um dos primeiros ganhadores disse que a estatueta parecia o veadinho Bambi, personagem de um livro infantil.