Tom Cruise leva aviões nazistas de volta aos céus alemães Aviões da Segunda Guerra Mundial com suásticas e outros símbolos nazistas puderam ser vistos sobrevoando o vilarejo alemão de Loepten, perto de Berlim, no domingo, mas os moradores já tinham sido avisados de que se tratava de um filme. As aeronaves estão sendo usadas para o thriller "Valkyrie", do astro Tom Cruise. Ele faz o papel do coronel do Exército alemão Claus von Stauffenberg, executado depois de uma tentativa frustrada de assassinar Hitler, em 1944. É ilegal o uso de símbolos nazistas em público na Alemanha, mas cineastas e companhias de teatros não são obrigados a cumprir esta determinação. (Por Adam Williams)