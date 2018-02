Tom Cruise e Katie Holmes assinam rápido divórcio

Cruise, de 50 anos - astro de 'Missão Impossível' - se casou com Katie, de 33 - alçada à fama no seriado de TV 'Dawson's Creek' -, em uma cerimônia glamourosa em um castelo italiano em novembro de 2006. Suri havia nascido cerca de seis meses antes.

O casal e a filha se tornaram favoritos de revistas de celebridades e pareciam felizes até o mês passado, quando Katie entrou com um pedido de divórcio em Nova York. Sua decisão chocou os fãs e até mesmo Cruise, que estava filmando na Islândia.

Depois disso, a mídia vinha especulando que o casal se desentendia sobre a educação de Suri, de 6 anos, na Igreja da Cientologia, embora nenhum dos dois, nem seus advogados, façam comentários sobre o assunto.

'O caso foi resolvido e o acordo foi assinado. Estamos felizes por Katie e sua família e ansiosos por ver como ela seguirá no próximo capítulo de sua vida', disse o advogado da atriz, Jonathan Wolfe, do escritório Skoloff & Wolfe, em um comunicado.

O advogado de Cruise, Bert Fields, também divulgou uma nota dizendo: 'Tom está realmente agradecido por termos conseguido, e eu também.'

Mas não houve nenhum comentário direto de nenhum dos artistas. Em vez disso, eles emitiram um comunicado antes do anúncio do acordo de divórcio.

'Nós estamos comprometidos a atuar juntos, como pais, para realizar o que for do melhor interesse de nossa filha Suri',disse o casal em uma declaração conjunta. 'Nós queremos manter em privado os assuntos que afetam nossa família e expressamos nosso respeito pelo compromisso de cada um de nós por cada uma de nossas crenças e apoio ao papel de cada um como pais.'

Representantes e advogados dos dois atores não quiseram fazer comentários sobre essas declarações.

SOLUÇÃO RÁPIDA

Paul Talbert, um advogado especializado em família, do escritório nova-iorquino Chemtob Moss Forman & Talbert, qualificou a velocidade das negociações e do acordo como rápidos para um casal de tamanha visibilidade na mídia e com vastos bens. Katie entrou com o pedido de divórcio em 28 de junho.

"Casos como esse não costumam resolver-se num prazo de dez dias. Nós obviamente temos aqui uma ou duas pessoas extremamente motivadas", disse Talbert.

Ele acrescentou que é difícil especular com precisão sobre detalhes do acordo, e que a cobertura da mídia sobre Cruise e a Cientologia provavelmente teve um papel importante na rápida conclusão.

'Ninguém ganha em uma complicada batalha pública, e certamente há aqui pais preocupados que reconhecem que Suri definitivamente perderia se esse fosse um divórcio público", comentou Talbert.

Cruise ascendeu ao estrelato com 'Negócio Arriscado', em 1983, e se tornou um grande sucesso de bilheteria com 'Top Gun - Ases Indomáveis', em 1986, e continua a atrair grandes audiências. Seu mais recente filme, 'Missão Impossível: Protocolo Fantasma', arrecadou 700 milhões de dólares em ingressos em todo o mundo desde o lançamento em dezembro de 2011.

Mas ele desencadeou uma onda de críticas em meados dos anos 2000 durante entrevistas à imprensa nas quais atacou o uso de remédios prescritos para o tratamento de problemas psiquiátricos. Sua oposição à psiquiatria tem raízes na Cientologia, considerada uma religião por seus seguidores e uma seita pelos detratores.

Em 2005, no programa de Oprah Winfrey, ele a surpreendeu ao pular no sofá da apresentadora para declarar seu amor por Katie, o que o levou a ser criticado pela mídia pelo modo de exposição do afeto.

Katie, por sua vez, apareceu em vários filmes e programas de TV, incluindo a minissérie 'The Kennedys', mas sua carreira parece ter ficado em segundo plano em relação à de Cruise e ao papel de mãe.

Desde que entrou com o pedido de divórcio, no entanto, uma entrevista que havia dado havia seis meses para a revista 'Elle', para a edição de agosto, parece indicar que quer voltar o foco para o trabalho.

"Ele tem sido Tom Cruise há 30 anos", disse ela à revista. "Eu sei quem eu sou e onde eu estou e aonde eu quero ir." (Reportagem de Bob Tourtellotte)