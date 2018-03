Tom Cavalcante inclui cláusula contra reprises em acordo Tom Cavalcante conseguiu livrar-se das reprises na Record, pelo menos, em parte. Questão conflitante na renovação do contrato do humorista na emissora, as reprises de seus quadros de humor ganharam uma cláusula à parte no novo acordo, selado esta semana. Tom acertou sua permanência na Record até dezembro de 2012, com o mesmo salário, no comando da atração semanal Show do Tom. A reunião de quadros antigos do humorista continua indo ao ar aos domingos, no Show de Humor, que a partir de janeiro será exibido ao meio-dia. Pelo contrato, quando houver o Show de Humor, a Record não pode mais reprisar quadros do humorista ao longo da programação, como fazia no Programa da Tarde e no Hoje em Dia. Para reduzir até as reprises do Show de Humor, Tom firmou em contrato a realização de 16 episódios anuais da sitcom Louca Família, que se revezará aos domingos com o Show de Humor. O humorista é um dos primeiros artistas da Record a conseguirem em contrato que a emissora pare de reprisar atrações. Outras estrelas da casa também têm a mesma reivindicação. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.