Tom Cavalcante fará late show com seus tipos Imagine um talk-show em que os convidados só saberão quem os entrevistará na hora em que estiverem sentados na poltrona. Esse é o embrião do segundo programa de Tom Cavalcante no Multishow. Agora que #PartiuShopping já entrou no ar, o canal começa a desenvolver a ideia de um late night show com o humorista. Cada entrevistado será sabatinado por um personagem interpretado por Tom, e não pela pessoa civil em questão. Pode ser João Canabrava ou um dos vários covers que ele faz - imitações de Lula, FHC, Dilma, Fábio Jr., Roberto Carlos ou até pastor evangélico. Paralelo a isso, o canal planeja outra safra de #PartiuShopping, ajustando as arestas da 1.ª temporada.