Tom Cavalcante fará 4 papéis em nova sitcom

levou sozinho os direitos de transmissão do próximo triênio de todos os jogos da Liga dos Campeões da Europa, para TV paga e internet. Derrotou um consórcio que era formado por Globosat (leia-se SporTV) e ESPN.

Na TV aberta, a Liga dos Campeões está com a Globo, mas a emissora não transmitirá todas as partidas.

André Marques substituirá Ana Maria Braga no comando do Mais Você, a partir de segunda-feira, até o dia 13. A loira vai até a Disney para gravar cenas do programa e emenda a temporada com breves dias de férias.

A série S.O.S. Pé na Bunda, produção da Losbragas para a Warner, leva ao ar hoje o primeiro episódio com um personagem gay que quer superar a perda de um namorado. No ar às 22h30

Uma das séries favoritas de Tony Ramos, Ray Donovan terá sua 1.ª temporada lançada em DVD e Blu-Ray em 4 de dezembro. O título foi exibido aqui pela HBO.

Osmar, a Primeira Fatia do Pão de Forma, animação que já é vista pelo canal Gloob, chega à TV aberta neste sábado, às 14h30, pela TV Cultura, que comprou os direitos da série, produção da 44 Toons.

O Panamá acaba de fechar um acordo com a Globo para exibir cinco produções do grupo brasileiro, pelo canal Telemetro.

A novela Amor à Vida, além das séries O Canto da Sereia e O Brado Retumbante, mais os filmes Até que a Sorte nos Separe, 1 e 2, estão no pacote que a Globo acaba de fechar com a rede panamenha.

Prepara: Anitta estreia como atriz no especial de fim de ano de Renato Aragão. E emplaca lá uma composição sua, parceria com o produtor Nani Palmeira: A Festa é Nossa embala as cenas finais.

Pintou um clima. Isabella Santoni e Rafael Vitti selam o casal sensação desta temporada de Malhação e vão ganhando espaço na história. Hoje, sob o pretexto de animar o dono da academia, Karina e Pedro vão colorir as paredes do cenário, o que acaba em bagunça fofa.