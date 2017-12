'Tokyo Taste' reunirá elite da gastronomia mundial em 2009

Os melhores cozinheiros do mundo, entre eles o espanhol Ferrán Adriá, se reunirão em 2009 no evento gastronômico Tokyo Taste, para trocar, durante três dias, seus conhecimentos culinários, segundo informou nesta segunda-feira, 18, a agência japonesa Kyodo. No encontro, que será entre os dias 9 e 11 de fevereiro de 2009 no Fórum Internacional de Tóquio, também se espera a visita dos chefs franceses Joel Robuchon e Pierre Gagnaire, o italiano Massimiliano Aljamo e o japonês Nobu Matsuhisa, além de outros chefs da Inglaterra, Austrália, China e Estados Unidos. Um dos membros do comitê do evento, Yuzaburo Mogi, informou que eles irão promover a "importância da educação alimentar", depois da confiança dos consumidores japoneses na segurança da comida ter sido "destruída" por uma série de escândalos relacionados, principalmente, com produtos procedentes da China. A reunião gastronômica mostrará aos cozinheiros convidados ingredientes japoneses, como o rabanete picante "wasabi" ou a fruta cítrica "yuzu", para que reconheçam o sabor do Japão como parte de sua cultura culinária. Além disso, os cozinheiros farão palestras e um deles será condecorado pela sua dedicação com a gastronomia. Segundo afirmaram fontes da organização, ainda está para ser confirmada a possibilidade de o público participar do evento por um preço razoável.