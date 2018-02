Todos os ofícios são importantes

Todas as coisas, todos os ofícios e deveres são igualmente importantes. Se cada ser humano cumprisse com diligência as tarefas que lhe são incumbidas, sem pena nem glória, sem medo de perder ou esperança de ganhar, o mundo seria uma beleza de bom funcionamento e convivência harmoniosa entre todos, pautado pela assistência mútua. Esta visão idealista só não se realiza porque ao longo do tempo sempre houve e, pelo visto, continua havendo grupos que promovem o conflito entre os que aparentemente fazem parte de classes inferiores e superiores. Esta é uma argumentação materialista, que só pode rebaixar todo mundo ao menor patamar possível, o da aparência. Todos os ofícios são igualmente importantes, todos os humanos são valiosos.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Dentre todas as aventuras possíveis, alguma deverá realizar-se. Ou será que todas ao mesmo tempo ocorrerão? Você realizará o que for possível de administrar, nada além, nada aquém. Então, o que você é capaz de administrar?

TOURO 21-4 a 20-5

A confusão começa a parecer produto de pontos de vista mesmo, porque no fundo as pessoas falam do mesmo e, por acaso, como poderia ser diferente? A Vida é a mesma para todos, e vai descansar com esse barulho todo!

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Tudo deve mudar e isso é bom para todo mundo, já que destaca o que verdadeiramente tem valor, diferenciando-o daquilo que é fútil e passageiro. Nunca a futilidade deve ser entronada no lugar do que for verdadeiramente valioso.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Agora não é hora de engajar-se em argumentações, mas de empreender todo ato que sirva ao

que se deseja realizar. Faça o que for da sua alçada o melhor possível, cumpra seu papel de forma exemplar.

LEÃO 22-7 a 22-8

Enquanto você se relaciona com alguém, não há mais sua vida e a vida das outras pessoas, tudo comunga na mesma emoção, na mesma Vida. Tudo que você fizer afetará negativa ou positivamente as pessoas do seu círculo familiar.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Desenvolva o pensamento sintético, de modo que sua alma não se perca nos complexos raciocínios analíticos da mente lógica. Por trás da aparente diversidade de tudo há um fio de prata que alinhava todos os acontecimentos.

LIBRA 23-9 a 22-10

Por que esperar as horas de aperto para invocar a Vida de sua vida, a glória de sua alma? Essa deveria ser a primeira atitude quando nossa humanidade acorda e a última do dia antes de dormir também. Um dia chegamos lá.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

A força das circunstâncias é total, sobreleva, por enquanto, a força

de sua vontade. Porém, estar sob o efeito da força das circunstâncias só ocorreria porque um dia você teve vontade que isso acontecesse.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Aquilo que é motivado pela vontade de proteger seus queridos receberá proteção da Vida aqui e sempre. Já a vontade de maltratar intencional ou inadvertidamente deixa as almas vagueando sozinhas no tempo.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Não importa quão impossível pareça o que você deseja, uma vez que você adquira o propósito de realizá-lo, as coisas acontecerão até o fim. Tudo é mental, a viagem de nossa humanidade neste planeta é eminentemente mental.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Faça o melhor, apenas isso! O restante virá agregado, sem grandes argumentações nem problemas, a não ser os habituais. Faça o melhor, cumpra suas tarefas com diligência, apenas isso vai garantir o sucesso almejado.

PEIXES 20-2 a 20-3

A Vida protege quem a proteger, mas quem a maltratar fica vagueando como alma errante na infinita sucessão de dores e prazeres. A batalha espiritual de todos os tempos acontece entre as diversas formas de ver o mesmo.