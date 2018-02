Todos os eus de nós mesmos

No fundo somos todos bipolares, ou melhor, multipolares. O Eu que somos é fragmentado na medida de nossa ignorância de como funciona a Vida que somos e na qual nos movimentamos. Essa ignorância é enorme. Há o Eu que nos mandaram ser, o Eu que deveríamos ser, o Eu que o mundo espera que nós sejamos, há também o Eu que realmente somos, mas como saber quem somos se pouco conhecemos a Vida que nos anima? Essa medida enorme de ignorância nos fragmenta e por isso não nos admiremos que a dispersão seja a nota dominante da existência. Toda a fragmentação, porém, se reduz a uma ambivalência. Há um Eu dedicado a fazer contato com a Vida Una, o Eu Superior. Na contrapartida há o Eu que busca experiências mundanas, o Eu inferior, este é o fragmentado. E vai tentar descansar com esse barulho todo!

ÁRIES 21-3 a 20-4

Divertir-se é essencial, muito mais ainda dadas as condições tensas dos últimos tempos. Ainda que você não tenha acertado tudo que desejava e que os problemas sejam enormes, mesmo assim será propício divertir-se.

TOURO 21-4 a 20-5

É propício prestar um pouco mais de atenção ao círculo familiar, porque flui através desse uma energia básica que costuma ser desatendida, posta no automático. O que é básico nunca deveria ser deixado no automático.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Sua importância pessoal será medida através dos benefícios que suas obras criarem para o maior número possível de pessoas. Por isso, não pretenda medir sua importância imediatamente, deixe isso nas mãos do tempo.

CÂNCER 21-6 a 21-7

É propício andar por terreno mais seguro, tomando atitudes prudentes. Porém, não faça isso ao ponto de perder de vista as aventuras que ainda não foram iniciadas. Apenas considere o momento atual como uma pausa.

LEÃO 22-7 a 22-8

Agora você deve tomar mais cuidado consigo mesmo, pois apesar da boa vontade de arrumar tudo e deixar as coisas em ordem é possível que as condições não seja oportunas e suas atitudes pareçam imposições desmedidas.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Aquiete seus pensamentos, tome as rédeas do que você pensar, não permita que sua mente se transforme num tropel de cavalos desbocados. Dominar a mente é um enorme desafio, mas de fundamental importância.

LIBRA 23-9 a 22-10

Os relacionamentos humanos sempre serão complexos a maior parte do tempo e só eventualmente serão simples. Essa afirmação é realista, toda a complexidade dos indivíduos se potencializa através dos relacionamentos.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Depois de semanas de turbulência e dificuldade de separar a realidade da ilusão, agora parece que o Sol começará a iluminar os cantos confusos de sua mente e o esclarecimento sobrevirá. Aproveite intensamente.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

É propício recuperar os ideais que foram parar no fundo da gaveta de sua mente, pois é desses que o entusiasmo se alimenta. É possível que esses ideais pareçam inexequíveis, mas de que valeria a vida sem tentar?

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Sem arriscar você nunca saberá se os seus planos poderiam ter dado certo. Nesse sentido não será propício pedir conselhos, porque as pessoas tentarão induzir você ao bom senso, contrário ao espírito de aventura.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

As pessoas exigem a atenção que você desejaria receber também. Talvez neste momento ainda seja melhor você continuar fazendo concessões sem sequer pensar que no futuro haveria alguma compensação por isso.

PEIXES 20-2 a 20-3

Inove e recrie seus comportamentos cotidianos, é necessário fechar alguns capítulos do passado e isso será acelerado com pequenas, simples, mas eficientes inovações na vida cotidiana. O pouco fará grande diferença.